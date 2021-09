Lokalpoliti var med til morgensang på skole

"Efter vi havde været ude på vejen foran skolen for at lave kontrol, gik vi en tur ind på skolens gange og på legepladsen. Så blev vi inviteret med til morgensang, som skolen har hver dag, og det deltog vi da i", fortæller Henrik Schou, han er politikommissær og sektionsleder for lokalpolitiet i bl.a. Albertslund.

"Vi tjekker, om børnene har cykelhjelme på, om forældrene ikke kører for stærkt osv. Fredag på Herstedøster skole var en positiv oplevelse, og det fortalte vi også eleverne ved morgensangen. Selvom det ikke er lovkrav, at børnene skal have cykelhjelm på, havde stort set alle. Det var dejligt. Samtidig er det vigtigt, at vi møder børnene og deres forældre, og at de får lejlighed til at tale med deres lokalbetjente".