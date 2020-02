Man kan sagtens stadig benytte Albertslund Station og sende sine unge mennesker afsted, siger lederen af lokalpolitiet. Arkivfoto.

Lokalpoliti efter overfald: Fortsat trygt at færdes ved stationen

Vi har et godt kendskab til de unge vi mener vi skal kigge efter, og vi fortsætter patruljeringen ved stationen, lyder det fra politiet efter overfald i weekenden

Albertslund Posten - 18. februar 2020

Der er ikke nogen grund til at være bekymret for at benytte Albertslund Station.

Sådan lyder meldingen fra Københavns Vestegns Politi, efter et meget omtalt overfald på stationen fredag aften.

Her blev den 17-årige Marcus Alexander Aroli overfaldet af en gruppe unge, og han valgte efterfølgende at dele billeder af sig selv med skader på de sociale medier, sammen med en advarsel om at komme i nærheden af Albertslund Station.

Men lederen af lokalpolitiet, Søren Uhre, maner til besindighed:

"Jeg kan godt forstå hans situation, og jeg anerkender, at man reagerer voldsomt efter et overfald. Men mit generelle indtryk er, at Albertslund Station ikke er mere utrygt end andre steder i kredsen", siger Søren Uhre, og tilføjer:

"Man kan sagtens stadig benytte stationen og sende sine unge mennesker afsted."

Han forklarer, at politiet efter hændelsen indtil videre fortsætter den øgede patruljering omkring stationen. Samtidig er man i fuld gang med efterforskningen af overfaldet.

En 17-årig blev kort tid efter sigtet og varetægtsfængslet, men andre er i kikkerten.

"Vi har et godt kendskab til de unge, og vi har en teori om hvem vi skal kigge efter", siger Søren Uhre.

"Der er flere folk i gang med at arbejde på sagen, for selvfølgelig skal vi have stoppet den her adfærd."

Han forklarer, at politiet arbejder tæt sammen med Albertslund Kommune om at sikre trygheden i området, og borgerne kan bidrage.

Hvis man ved noget, bedes man kontakte politiet på telefon 114 eller 43 86 14 48.