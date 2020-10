Det gik ikke stille af, da en tornado blæste gennem et hjørne af Albertslund. Træet i Egelundskolens går knækkede. Foto: Rroels Torp Oehlenschlaeger

Lokalarkivet er ude efter dine oplevelser og fotos af tornadoen

Lokalhistorisk Samling Albertslund er i gang med at samle billeder, beretninger og film ind, som fortæller om den helt usædvanlige vejrbegivenhed

"Det kan nemlig sikre, at vi om 50 år har mængder af fortællinger, dokumenter og billeder om tornadoen, når interesserede borgere spørger til den", fortæller Troels Torp Oehlenschlaeger, leder af arkivet.

"I 1999 slap Albertslund billigt fra december-orkanen, der ramte landet 3. december 1999, dog ikke helt uden skrammer. Træer væltede og taget på Gl. Risbygård blæste af. Risby var værst ramt og strømmen gik over hel weekenden. Sådan kan man læse i Albertslund Posten 8. december 2019."

Taget blæste af Gl. Risbygaard

"På Lokalhistorisk Samling Albertslund har vi for nylig fået nogle beretninger ind, om hvordan taget blæste af Gl. Risbygaard, og vi har også fundet et billede af, hvordan skoven ved Roskilde Kro så uden morgenen efter helt uden løv. Det er dog ikke meget materiale vi har om denne storm lokalt, og vi vil derfor gerne have meget mere om tornadoen end vi har om orkanen", siger Troels Torp Oehlenschlaeger.