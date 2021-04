Lokal genåbning eller ej: Forventer afgørelse i dag

Skal skoler, fritidsordninger og gymnasiet have lov at genåbne igen fra på mandag, eller forlænges nedlukningen?

Som med så meget andet når det handler om Corona, kan der ikke gives noget klart svar endnu, men det må tages dag for dag. Men fra Albertslund Kommune lyder meldingen, at man forventer at der falder en afgørelse i dag.