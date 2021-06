Se billedserie Johannes Andersson (th.) i fuld gang med finalen i den individuelle konkurrence. Privatfoto.

Lokal fægter hev to gange guld hjem

Johannes Andersson vandt både individuelt og på et Albertslund-Taastrup-hold

Albertslund Posten - 14. juni 2021 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

Albertslund Fægteklub var ved Danmarksmesterskaberne for børn og unge lørdag kun repræsenteret med en enkelt fægter, Johannes Andersson. Men den rutinerede, unge fægter formåede at skaffe hele to guldmedaljer hjem.

Johannes Andersson stillede først op i U14-drengenes individuelle kårdekonkurrence, og derefter som en del af et hold i kårde-

holdkonkurrencen for samme alderskategori.

Lars L. Andersson fra Albertslund Fægteklub fortæller om forløbet:

"I den individuelle konkurrence bestod feltet af i alt 18 dygtige fægtere årgang 2007-8. I den indledende puljerunde opdeltes fægterne i tre puljer á 6 fægtere. Under normale omstændigheder ville de bedste fægtere være fordelt jævnt over puljerne på grundlag af en rangliste, men grundet Corona-restriktioner har der kun været meget få danske fægtestævner det forgangne år, troværdige ranglister foreligger ikke, og alle fægterne blev derfor seedet lige.

Det betød for Johannes' vedkommende, at han var i pujle med den forsvarende U14 danmarksmester fra Vordingborg, samt flere andre af de dygtigste fægtere. Johannes klarede imidlertid sin puljerunde med fem sejre og nul nederlag, hvilket rakte til en andenplads efter puljerunden.

I den efterfølgende udslagningsrunde vandt han både ottendedels- og kvartfinale med overbevisende 15:2. I semifinalen var modstanderen igen den forsvarende danmarksmester, der måtte se sig besejret 15:7 af Johannes. I finalen ventede en gammel kending fra Københavns Fægteklub, som i en årrække mere har helliget sig andre fægtediscipliner end kårde, hvilket dog ikke hindrede ham i at være en særdeles udfordrende modstander.

Johannes var flere gange i løbet af kampen et par point bagud, men fik udlignet og lejlighedsvis bragt sig til føring. Johannes førte 14:12 da modstanderen satte et angreb ind som resulterede i point til begge, og slutstillingen 15:13.

I holdkonkurrencen deltog Johannes på et hold sammen med to fægtere fra naboerne i Taastrup Fægteklub. De tre havde som hold sammen vundet guld ved DM i 2020, og havde en ambition om at gentage successen i år. Modstanderne var kun tre andre hold, og konkurrenceformen var derfor en puljerunde.

Taastrup/Albertslund-holdet vandt alle sine tre kampe: først 43:39 over Hellerup, så 45:21 over Rudersdal/Trekanten/Glostrup, og endelig 45:37 over Vordingborg. Alle tre fægtere på holdet bidrog til at levere det fornemme resultat der i sidste ende gjorde, at de kunne stige op på podiets midte og modtage deres flotte guldmedaljer for vundet holdkonkurrence."

