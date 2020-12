Løs gåden: Sådan sorter du det sværeste affald

For de fleste er det med affaldssortering blevet en vane, som man ikke længere spekulerer over - det er bare noget man gør. Men alligevel kan man støde på affald, der godt kan give grå hår i hovedet på selv den mest rutinerede, der gerne vil sortere helt korrekt. Vi har talt med Agenda Centeret, om gode råd og tommelfingerregler for den slags.

"De ting, der er sværest at gennemskue, er de materialer, der er lavet af flere ting", fortæller Signe Landon fra Agenda Centeret. "Vi kalder dem for blandingsprodukter. Det er f.eks. chips-poser, de materialer, der er belagt med et tyndt lag coating, som havregryn-, mel- og sukkerposer, eller hvor materialet er svært at definere, som elastikker, der ligner plast, men faktisk er gummi. Alt det skal i restaffald. Andre ting, der også skal i restaffald, men som vi af og til finder i genbrugsfraktionerne, er pizzabakker, mælkekartoner og flamingo".

Hvor rent skal affaldet være?

Noget andet der volder kvaler er, hvor rent skal affaldet være? "Her gælder reglen, at pap og papir skal være rent, tørt og helt fri for madrester. For plast, metal og glas skal det været skrabet så rent, at man tør holde det over sit hoved med bunden i vejret. Det er en god ide at skylle det, der hurtigt kommer til at lugte, som f.eks. makreldåser og kødbakker", lyder det fra Signe Landon, der selv plejer at skylle det mest beskidte af med overskudsvand fra opvasken.