Livet og døden blev et kunstprojekt på en tom skole

Dysleksiklassen på Egelundskolen har arbejdet en uge med et huskunstnerprojekt ledet af Maya Peitersen

Albertslund Posten - 12. april 2021

Der er blevet arbejdet om de helt store emner i Egelundskolens dysleksiklasse i sidste uge.

Der er blevet talt om livet og om døden, og tanker og tale er blevet omsat til børnenes kunstværker.

Igen i år har kunstner Maya Peitersen været tilknyttet dysleksiklassen til et såkaldt huskunstnerforløb. En uge, hvor der udelukkende blev arbejdet med det samme emne: "Liv og død".

"Sammen med leder af dysleksiklassen, Eva Juul Sørensen, har vi først talt med de 15 børn om deres forhold til liv og død", fortæller Maya Peitersen. "Alle har et forhold til livet, men hvad tænker børnene om det, at vi lever på afmålt tid? Alle har prøvet at miste en, de holdt af. Det kan være et kæledyr, eller det kan være en bedstemor. Hvordan opstår liv? Hvordan er vokseprocessen hos mennesker, dyr og planter? Hvad sker der med mennesker, dyr og planter, når de dør? Hvad bliver de fysiske dele til? Hvor er de? Hvordan opleves og italesættes døden hos børn og unge? Det er som regel tabubelagt at snakke om det, men jeg synes, det er vigtigt at forholde sig til. Og især i denne corona-tid er emnet blevet ekstra aktuelt".

Alene på skolen "Børnene har taget det rigtig fint, og jeg synes det er blevet et rigtig godt forløb. På grund af corona-restriktioner var vi alene på skolen, fordi de andre klasser var hjemme. Vi måtte også dele klassen op i mindre hold, og en udflugt til kirkegården, som vi oprindeligt havde planlagt, måtte vi droppe", fortæller Maya Peitersen.

Men alligevel er der kommet en masse spændende værker ud af forløbet. For tanker og ord skulle formuleres rent fysisk. Der er arbejdet med kul, ostevoks, ståltråd, papir og træpap i farverne sort, hvid og en palette af grønne nuancer, der spænder over klare lyse og dybe toner til de brækkede tertiære toner. Hver elev har lavet en kultegning i A2-format, samt en række kultegninger i A4- format, der er samlet og bundet til deres egen 'Livets og Dødens bog'. Desuden har hvert barn lavet et relief fæstnet og opbygget pa en tyk plade i varierende størrelser, som de har malet

i forskellige grønne nuancer, som et stort maleri.

Udstillingen kan ses på Egelundskolen, hvor den kommer til at være permanent. Så på den måde har dysleksiklassen været med til at udsmykke deres egen skole.

Grebet af projekterne "Det har været en rigtig god uge", fortæller Maya Peitersen, der har været huskunstner i dysleksiklassen i fire år og før den tid lavede tilsvarende projekter som lærer på Billedskolen. "Jeg bliver ved med at være grebet af projekterne. Man får en fantastisk kontakt til børnene og får del i deres tanker og deres liv. Det er nye børn hver gang, og det er nye emner. Desuden er det sjældent, at man får lejlighed til at fordybe sig en hel uge i et enkelt emne. Det er smittende og er med til at give mig fornyet entusiasme. Desuden har jeg et fantastisk godt samarbejde med klassens leder Eva. Det betyder også meget", siger Maya Peitersen, der håber at kunne lave et nyt projekt igen i næste skoleår.

Huskunstnerprojektet er støttet af Statens Kunstfond og midler fra Fritids- og Kulturudvalgets pulje i Albertslund.