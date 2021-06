Se billedserie Masterplanen beskriver byudvikling på grunden, hvor COOP i dag har hovedsæde, lager og kontorer. Arkivfoto: brie

Send til din ven. X Artiklen: Linjerne er lagt: Fra COOP-lager til ny bydel med 1750 boliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Linjerne er lagt: Fra COOP-lager til ny bydel med 1750 boliger

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en masterplan, der giver de overordnede linjer for et storstilet byggeri, hvor COOP i dag har administration, lager og kontor. I alt kan der bygges ca. 1750 nye boliger her

Albertslund Posten - 30. juni 2021 kl. 05:22 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

COOP-grunden rummer i dag administration, lagerbygninger og kontorlokaler.

I fremtiden skal der bygges boliger og være plads til butikker og erhverv her. Desuden vil COOP's hovedkvarter blive i området.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde før sommerferien vedtaget masterplanen, der slår de overordnede streger for det storstilede byudviklingsprojekt.

Herefter kan der laves lokalplaner for de enkelte delområder i den ny COOPby.

Boliger, butikker og erhverv Masterplanens mål er at omdanne Coops område på begge sider af Vallensbæk Torvevej til en ny bydel omkring grønne, fælles rum. En bydel som indeholder boliger, butikker, erhverv samt COOPs hovedkontor.

Masterplanen forventes realiseret i etaper med en ny bebyggelse på arealet vest for Vallensbæk Torvevej som den første etape. Det eksisterende hovedkontor fastholdes og udbygges, mens der på de omkringliggende arealer planlægges et bolig- og erhvervsområde i op til 6 etager - højest mod Roskildevej.

I de efterfølgende etaper udvikles arealet øst for Vallensbæk Torvevej ligeledes til blandet bolig- og erhvervsområde med samme antal etager og højder, som øst for Vallensbæk Torvevej og ligeledes højest mod Roskildevej. Her er det også hensigten at etablere en Super Brugsen samt øvrige detailhandelsbutikker i form af COOPs egne butikker.

Der kan opføres godt 160.000 m2 bolig-/erhvervsbyggeri, hvilket sammen med hovedkontoret, detailhandelsbutikker og parkeringshuse giver en bebyggelsesprocent for området som helhed på ca. 90. Masterplanen giver mulighed for opførelse af ca. 1.750 boliger, heraf godt 90 rækkehuse på 120 m2 og godt 1.650 lejligheder med en gennemsnitlig boligstørrelse på 90 m2.

Glædeligt På kommunalbestyrelsesmødet sagde Steen Christiansen (S):

"Der er indgået en aftale med Pension Danmark om den første del. Det er glædeligt, at vi kan være med til at udvikle en så central del af Albertslund i samarbejde med to af de foreningsbaserede virksomheder i Danmark - COOP og Pension Danmark".

"Der har været høring af masterplanen, og der er kommet en del ændringer undervejs. Vi skal bl.a. i det videre arbejde huske, at COOP er nationalt industriminde og har spillet en central rolle i udviklingen af Albertslund og på vestegnen. Så området har en vis bevaringsværdi".

For stort Helge Bo Jensen (Ø) var ikke begejstret for projektet:

"Det her er ikke i forlængelse af Albertslunds værdier. Det er for voldsomt, Det er for stort, og det er for tæt. Der skal laves rigtig mange, store trafikløsninger. Der vil blive store trafikale problemer. Det er svært at forestille sig, hvordan man kan få så meget biltrafik ind, uden vanskeligheder. Trafiksikkerheden er heller ikke løst. Støjproblemerne er heller ikke løst. Hvad med klimabelastningen ved at opføre det her? Vi skulle hellere satse på en balanceret byudvikling end det her", sagde han.

Udfordringer Leif Pedersen (SF) så udfordringer i projektet:

"Det er ikke et ligetil projekt. Industrimindet giver forpligtelser og udfordringer. Hvordan passer det oprindelige projekt ind i bevaringsværdige bygninger? Og vi skal diskutere byggehøjde og trafikudvikling. Og hvordan med bæredygtigt byggeri? Hvordan sikrer vi det? Politisk er vi nødt til at tage en debat om, hvordan trafikken skal rundt i Albertslund, så folk ikke generes af støj. Den diskussion skal vi rykke frem", sagde Leif Pedersen.

God sag "Vi er ikke i tvivl om, at det er en god sag", understregede Lars Gravgaard Hansen (K). "For det første: COOP bliver i byen og bliver en del af det selskab, der skal udvikle grunden. Det er godt, at de sætter deres brand ind i det og lever op til deres høje krav om bl.a. miljø. For det andet: Det her er også erhvervsudvikling. Hovedkontoret vil udvikles med bl.a. flagbutikker, og det vil skabe nye arbejdspladser."

Steen Christiansen sagde til SF's indvendinger om trafikproblemer:

"Det bliver svært at lave en stor forkromet trafikplan, for det kommer også til at afhænge af tilkørselsforhold i de nye områder. Men man kunne have en principholdning om, at flest biler skal ud på de store veje".

Industriminde "Det er en god sag. Men jeg er lidt bekymret for industrimindet", sagde Claus Rasmussen (V). "For hvordan kommer byggeriet til at hænge sammen med de andre områder? Får vi en type bebyggelse på den ene side af vejen, og så noget andet på den anden side af vejen?"

Til det svarede Steen Christiansen:

"Nej, vi får boligområder, som arkitektonisk vil hænge sammen. I forhold til industriminde handler om at registrere det for eftertiden. Det kan eventuelt ske digitalt - det betyder ikke nødvendigvis, at det rent fysisk skal bevares. Men man kan sagtens genfinde noget af det gamle i de nye byområder".

Herefter blev masterplanen vedtaget. Indstillingen blev tiltrådt, idet Enhedslisten ikke kunne tiltræde.