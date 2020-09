Lige ved og næsten: Morten fra Albertslund blev nummer 2 i lærernes formandsopgør

Tættere på kunne det næsten ikke komme. Morten Kvist Refskov fra Albertslund var onsdag meget tæt på at blive Anders Bondo Christensens afløser som formand for Danmarks Lærerforening. På lærerforeningens kongres blev Gordon Ørskov Madsen fra Aarhus valgt, med 52 procent af stemmerne. Lige efter fulgte Morten Kvist Refskov med 47 procent.Den tredje kandidat, Anders Liltorp fra Rødovre, kunne, efter i første runde at have fået 5 procent af stemmerne, kun mønstre 2 stemmer i den anden runde, lig med 0,5 procent.

Den 37-årige Morten Kvist Refskov, der er formand for lærerkredsen i Ballerup, var selvfølgelig ærgerlig over resultatet:”Men jeg siger selvfølgelig til lykke til Gorden, og tak for en god valgkamp”, sagde han på talerstolen til kongressen, der blev sendt live på lærerforeningens hjemmeside.

Oprindeligt var der to kandidater fra Albertslund, og fire kandidater til formandsposten i alt.

Men som tidligere omtalt måtte Pia Henriksen, der er lærer på Egelundskolen, trække sit kandidatur efter at have pådraget sig en hjernerystelse.