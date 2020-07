Letbanebyggeriet betyder lukning af vej i et år

Og hvorfor så det?

"Etableringen af Letbanen på Ringvejen kommer til at betyde, at der kommer øgede vandmængder i ledningssystemet. For at håndtere dette og samtidig begrænse de vandmængder, som løber ned gennem Ring 3 til Hovedvejskrydset, skal vandet ledes ad de nye rør til bassinet ved Stadion og dermed væk fra Ring 3. Ledningen kommer til at løbe langs Kindebjergvej, ned ad Sportsvej og ind gennem Glostrup Boligselskab til kunstgræsbaneanlægget", fortæller Kasper Laurits Dyring Bjerggård fra Glostrup Forsyning.