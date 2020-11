Lene Rygaard vil fortsætte sin orlov fra politisk arbejde

Enhedslistens Lene Rygaard Jessen søger om forlængelse af sin orlov fra kommunalbestyrelsen af private og arbejdsmæssige årsager. Dermed er der tale om en forlængelse af orlovsperioden. Lene Rygaard Jessen har hidtil fået godkendt orlov året ud. Nu søger hun orlov på ubestemt tid.

Enhedslisten indstiller, at 1. suppleant Fedai Celim i orlovsperiodens forlængelse fortsat varetager Lene Rygaard Jessens post i kommunalbestyrelsen samt udvalgene: Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- og Byudvalget.

Kommunalbestyrelsen tager på sit møde i aften stilling til orlovsansøgningen. Der er tradition for, at orlovsansøgninger godkendes.

Kommunalbestyrelsesmødet kan i øvrigt ses hjemme fra sofaen eller kontoret, for det livestreames.

Det begynder kl. 18. Følg med her.