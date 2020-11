Lasse-Leif og den giga mega abnormt store julekalender

Albertslund Bibliotek får lørdag 5. december besøg af både forfatteren og tegneren bag de populære billedbøger om Lasse-Leif og hans dukke, Luske-Lise. Det sker for at fejre årets julekalender, som kan opleves på biblioteket i hele december måned.

Der er tilmelding til arrangementet og et begrænset antal pladser, sådan at arrangementet kan afvikles sikkert. På den måde kan alle få en god oplevelse.

Program lørdag 5. december

Kl. 11 - 11.45: Mette Finderup læser højt af helt ny Lasse-Leif bog. Herefter tegner Annette Carlsen for de fremmødte, og til sidst vil det være muligt at stille spørgsmål om Lass-Leif og Luske-Lise til de to, for vi har hørt, at de kender Lasse-Leif rigtig godt.