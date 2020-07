Landsholdspiller Mikkel Hansen student fra Vestskoven Gymnasium

'Så blev der mulighed for at sætte huen på årets sidste hhx-student fra Vestskoven Gymnasium i Albertslund. Tillykke til Mikkel Hansen - virkeligt stærkt at klare både familie, håndbold og eksamen,' skriver gymnasiet. Her er også en række billeder af Mikkel Hansen, der får huen sat på af rektor Trine Ladekarl Nellemann. Det skete, da Mikkel Hansen var hjemme i Danmark