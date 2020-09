Læsernes billeder og beretninger om skypumpen: 'Pludselig fløj det hele rundt'

To skoler, flere private boliger og butikken VOKS blev hårdt ramt af det usædvanlige vejrfænomen

For fra det ene sekund til det andet blev butikken forvandlet fra et hyggeligt sted med blomster, planter og dekorationer til et komplet kaotisk inferno.