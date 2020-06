Så er Corona-stafetten sendt videre, i smukke omgivelser ved Herstedhøje. Gunver Justesen, tv., overrækker til Lisbeth Børding. Foto: due.

Kvinder på vej Danmark rundt: Corona-stafet er nået til Albertslund

140 kvinder fra hele landet, også Albertslund, er tilmeldt en event, der løber fra Nordjylland til Bornholm.

Lad os bare være ærlige - mange af os har fået en del "Corona-deller" på sidebenene i den seneste tid.

Nedlukningen af landet har for mange betydet, at den fysiske aktivitet er skruet ned, og der til gengæld er skruet op for de mere hyggelige tiltag i hjemmene, med god mad, drikke, og så videre.

Den slags har det jo med at sætte sig. Det tænker mange at gøre noget ved - og så er der nogen der gør noget ved det.

Som for eksempel "CEP Girlpower". Det er et trænings-fællesskab, et forum på på Facebook for alle kvinder, der kan lide at træne.

Her fik en af kvinderne i april, kort tid efter nedlukningen, den idé at skabe en "Corona-stafet", et stafetløb gennem hele Danmark gennemført kun af kvinder fra gruppen.

140 løbeglade kvinder er tilmeldt eventet, der lagde ud i Nordjylland, og siden er løbet på kryds og tværs af Danmark, og senere skal ende på Bornholm.

"Corona-stafetten" er nu nået til Sjælland, og i denne uge har den ramt Albertslund. Her er en gruppe kvinder klar til at tage imod den, og mens nogle skal løbe videre til Hvidovre, skal andre rundt i Albertslund - på en rute, der går forbi Fosgården, Snebærhaven og Fiskerhusene.

Alle får medalje "Det er en god måde at få aktiveret hinanden på. Og vi kvinder er jo nok gode til at pille hinanden lidt ned", griner Lisbeth Børding, der tirsdag mødtes med Gunver Justesen ved Naturcentret Herstedhøje.

Sidstnævnte havde stafetten med, så Lisbeth kunne løbe med kurs mod Hvidovre. Mens andre kvinder fra byen kunne sætte gang i deres løbetur. Begge kvinder så ud til at være friske og i klar løbeform, med det rette sportstøj - med "Girlpower" og Corona, selvfølgelig i lyserøde farver.

"Det er den her alle får", sagde Gunver Justesen og viste en flot Corona-medalje frem.

Konceptet er rimeligt frit lagt an, forklarer hun:

"Man bestemmer selv hvornår og hvor meget man løber. Det er ikke lagt an som en konkurrence, og så får vi jo også set noget mere til hinanden i trænings-fællesskabet."

Så humøret var højt, da stafetten i strålende solskin blev overrakt foran Herstedhøje - og sendt videre rundt i Danmark.