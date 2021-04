Kviktest-center flytter til det gamle posthus

MusikTeatrets genåbning skaber flyttedag for næse-testen

At MusikTeatret, som omtalt, er tilbage i den kendte gænge, betyder at kviktest-centret flytter ud.

Sidste dag hvor man i kulturhuset kan få taget en næse-test, bliver den 2. maj, og herefter er det planen at centret skal flytte. Det oplyser kulturhusets leder, Torben Holm Larsen.

Der bliver dog ikke tale om en lang kørsel med flyttelæs, for det nye sted bliver også i Centrum.

Den nye placering kan man regne med gælder flere måneder frem, lyder det videre. Det er dog ikke sikkert at kviktest-centret er klar i det gamle posthus-lokale allerede fra 3. maj.

"Men så bliver det placeret midlertidigt et andet sted omkring centret, i en kort periode, indtil det andet kommer op at køre", siger Janus Enemark Nissen.

Der er stadig en del forbehold, men der henvises til kommunens hjemmeside for nyt om flytningen. Vi følger selvfølgelig også op her på avisens hjemmeside, hvis der bliver noget nyt at fortælle.