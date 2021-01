Kuturhuset Birkelundgaard må aflyse stort anlagt præsentation af den nye sæson

Kulturhuset Birkelundgaard må desværre aflyse Program Release onsdag den 6. januar, fordi de nuværende restriktioner er blevet forlænget.

"Ærgerligt for alle sejl var sat til for at gøre dette arrangement specielt, idet hele årets program skulle præsenteres på scenen med videosekvenser af de pågældende kunstnere", lyder det fra Knud Tietgen Lund fra foreningen..

I stedet vil man kun kunne se programmet på nettet.

"Fra kl. 12,00 den 6. januar på vores hjemmeside akbg.dk kan man se hele det nye årsprogram blive præsenteret med udførlig omtale af de forskellige kunstnere samt ikke mindst købe billetter til arrangementerne. På grund af den nuværende situation bliver der ikke udleveret trykte program foldere i 2021", siger Knud Tietgen Lund.

Han slutter med at fortælle, at Kulturhuset Birkelundgaard har det svært i disse COVID-19 tider, og han opfordrer derfor alle til at støtte op om foreningen og allerede nu forny deres medlemskab – eller blive medlem.

Mere info på Kulturhuset Birkelundgaards hjemmeside. akbg.dk