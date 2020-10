Se billedserie Steen Christensen, Alex Morthorst og Tine Weppler. Privatfoto

Kunstudstilling med adgangskontrol

Farvestrålende malerier og skulpturer i granit på Birkelundgård

21. oktober 2020

I lørdagens smukke efterårsvejr havde Albertslund Kunstforening deres anden fernisering efter sommerens pause.

For at leve op til myndighedernes retningslinjer om at forebygge Covid-19 smitte var der adgangskontrol ved indgangsdøren på Birkelundgård, da der på intet tidspunkt måtte være mere end 28 personer i alt i udstillingslokalerne. Desuden var der håndsprit flere steder og et tilbud om mundbind for dem, der følte sig i særlig risiko.

Der var to udstillende kunstnere: Tine Weppler, malerier/mixed media og Steen Christensen, skulpturer, og for at give så mange besøgende mulighed for at overvære ferniseringen med kunstnernes præsentation af dem selv og deres arbejder, blev den afholdt to gange.

"Desværre var antallet af besøgende ved ferniseringen ikke mere end 14, som dog alle var meget begejstrede for udstillingen. Efterårsferien må have spillet negativt ind på besøgstallet", fortæller Alex Morthorst, formand for Albertslund Kunstforening.

"På udstillingens anden dag, søndag den 18. oktober besøgte til gengæld hele 32 udstillingen. Dejligt at se nogle flere beundre de flotte skulpturer i granit, diabas og knejs og de farvestrålende malerier".

Der er åbent igen i den kommende weekend, hvor der både lørdag og søndag er åbent kl. 14-17.