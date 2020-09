Kunstkig for første gang i seks måneder

Se billedserie Privatfoto

Albertslund Kunstforening holdt i weekenden sin første fernisering i et halvt år

I fredags havde Albertslund Kunstforening deres første fernisering i seks måneder i Birkelundgårds lokaler i hovedhuset.

"For at leve op til myndighedernes retningslinjer om at forebygge Covid-19 smitte var der adgangskontrol ved indgangsdøren, da der på intet tidspunkt måtte være mere end 28 personer i alt i udstillingslokalerne. Desuden var der håndsprit flere steder og et tilbud om mundbind for dem, der følte sig i særlig risiko", fortæller formand for foreningen, Alex Morthorst.

"Der var hele tre udstillende kunstnere: Skak Snitker, glas - Maria Ytterberg, malerier/collager - Niels Dejgaard, foto og for at give så mange besøgende mulighed for at overvære ferniseringen med kunstnernes præsentation af dem selv og deres arbejder, blev den afholdt to gange, nemlig både kl. 14:15 og 15:30. Udstillingen blev beundret og rost meget og selv i disse corona-tider mødte godt 50 personer op. Dejlig gen-start efter den lange nedlukning!", siger formanden.

På udstillingens anden dag, søndag den 13. september besøgte 40 mere udstillingen.

Der er åbent igen i den kommende weekend, hvor der om lørdagen er åbent kl. 14-17, mens der om søndagen kun er åbent for til udstillingen fra kl. 14 til 15, da der skal være tid og plads til at stille stole op til 45 personer, som har muligheden for at høre Kunstforeningens 30 års jubilæumskoncert med klassisk strygermusik kl. 15:30-16:30.

Musikerne er duo'en Josephine & Magnus Franyó, som har fået deres grundlæggende musikalske opdragelse i Albertslund Musikskole for nu at spille i både Albertslunds Symfoniorkester og Skt. Annæ Symfoniorkester som hhv. koncertmester og 1. solocellist. Glæd jer til fejende flot koncert!

Der er tilmelding til jubilæumskoncerten på albkunst@albkunst.dk

Sidste frist for tilmelding er lørdag den 19. september og der er plads til max 45 personer.