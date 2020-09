Kunst-venner er i fuld sving igen

Der var 35 deltagere til foredraget, som under normale forhold ville ligge på cirka det dobbelte, men også her påvirker Covid-19 antallet negativt.

"Da medlemsskaren langt overvejende er +65, så er risikoen for at smitte hinanden alt andet lige lav, da netop denne aldersgruppe er kendt for at passe ekstra godt på."