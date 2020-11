Kunst i masser af farver udstillet på Birkelundgård

På de to første dage har der allerede været 80 besøgende og Allan Hytholms værker er bestemt et besøg værd, og der er åbent igen i den kommende weekend, hvor der både lørdag den 21. og søndag den 22. november er åbent kl. 14-17.

"For at leve op til myndighedernes retningslinjer om at forebygge Covid-19 smitte var der adgangskontrol ved indgangsdøren på Birkelundgård, da der på intet tidspunkt må være mere end 28 personer i alt i udstillingslokalerne. I denne udstillingsperiode er det også et krav, at alle, der går rundt og ser udstillingen, skal bruge mundbind, hvilket de besøgende respekterede fuldt ud. Desuden var der håndsprit flere steder", fortæller formand for Albertslund Kunstforening, Alex Morthorst.