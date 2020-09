Frivillige har omdannet den faldefærdige Birkelundgaard til et levende kulturhus. De dannede en forening, som via den gamle låneaftale alene kunne disponere over laden. Nu skal der åbnes for andre foreninger. Arkivfoto fra ladens indvielse imaj 2016

Kulturhuset Birkelundgaard nu åbent for andre foreninger

En ny aftale om brug af Birkelundgaard er vedtaget. Kulturforeningen får 2x20 uger om året i Birkelundgaard - øvrige foreninger får resten

Albertslund Posten - 17. september 2020 kl. 06:36 Af Jørgen Brieghel

Efter lange og seje forhandlinger er det nu lykkedes at få vedtaget en låneaftale med Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard. En låneaftale, der for første gang giver andre foreninger mulighed for at benytte faciliteterne på gården - primært laden.

Sagen blev behandlet af kommunalbestyrelsen på seneste møde.

Det er aftalt, at Kulturhuset Birkelundgaard får råderet over laden i to perioder af 20 uger. De to perioder skal planlægges så der bliver to perioder af 6 uger, hvor andre foreninger kan bruge laden.

Kulturhuset Birkelundgaard skal lave deres planlægning så ugerne i juli er en del af deres 40 uger.

Forslaget kom fra dansk Folkeparti og var det forslag af mange, som fik flest stemmer.

For gode muligheder "Jeg anerkender det gode arbejde, foreningen har lavet og fortsat gør", sagde Hediye Temiz (Rad.). "Men man må også erkende, at vi i mange år har favoriseret foreningen og give den alt for gode muligheder, når vi tænker på, hvor lille vores kommune er".

"Der er rift om lokaler i byen. Ja, det er foreningens fortjeneste, at laden er blevet så pæn og brugbar, som den er. Måske har de lavet alt for meget. For nu vil andre foreninger benytte sig af laden. Men alle andre foreninger får beskeden: sharing is carrying. Det skal vi også gøre her. Vi bliver nødt til at sige, at der skal være ligelig adgang for alle foreninger i kommunen til lokaler. Det gælder også for Birkelundgaard. Derfor vil jeg foreslå, at stemme for Alternativets model - fortrinsret til 24 arrangementers om året. Så kan Kulturhuset være der og flere komme ind. Det er også et signal til alle om, at ingen skal have fortrinsret til kun et sted".

Respekt for foreningen Kenni Flink (Alt.) sagde, at det er rigtigt at åbne huset op.

"Men det skal være med respekt for foreningens frivillige og de 600 medlemmer. De skal ikke varetage en viceværtrolle. Det skal kommunen. Derfor skal der bevilges 50.000 kr. til standardisering af foreningens tekniske udstyr, som råder bod på den slitage der er på foreningens udstyr", sagde Kenni Flink.

Alternativet stillede ændringsforslag om, at Kulturforeningen får fortrinsret til 24 arrangementer om året med ansat kommunal vicevært. Desuden bevilges 50.000 kr. til standardisering af det tekniske udstyr.

Send sagen tilbage "Det der sker på Birkelundgaard har en god kvalitet, og der kommer mange mennesker. Men lad os sende sagen tilbage til udvalget", sagde Lars Gravgaard Hansen (Kons.). "Sagen afhænger af budgettet. I forbindelse med debatten om budgettet, kom der udmeldinger om, at MusikTeatret ikke skal være et borgerdrevet kulturhus. Men det er der ingen aftale om. Så længe vi ikke har det, skal vi ikke lave en 10 års aftale med foreningen. Vi har ikke råd til at have alle de kulturhuse i byen. Vi har Roskilde kro, Forbrændingen, MusikTeatret og etniske kulturhuse. Så vi skal ikke love nogen noget i 10 år. Lad os lave en budgetaftale først".

DF-forslag blev vedtaget "Vores holdning er ikke, at Kulturhuset har haft for gode muligheder, men at vi alle skal have gode muligheder", mente Danni Olsen (DF). "Det vil være en fordel, hvis vi kan bruge huset i den tid, hvor Kulturforeningen ikke har arrangementer. Derfor vil jeg foreslå, at der laves en aftale, hvor Kulturforeningen får råderet over laden i to perioder af 20 uger. De to perioder skal planlægges, så der er to perioder af 6 uger, hvor andre foreninger kan bruge laden - gerne i hver sin ende af året. Juli skal indgå som en del af Kulturforeningens periode".

Ligelig adgang til laden "Der skal skabes en mere åben og ligelig adgang til laden - under hensyntagen til foreningens aktiviteter", sagde Mehmet Kücükakin (SF). "Over en årrække er der postet mange penge i laden og senest toiletforhold. Derfor skal brugerkredsen udvides. Foreningens udstyr og inventar er et ømt punkt. Kommunen kunne overtage det og varetage den løbende vedligeholdelse. Vi anerkender betydningen af foreningen for stedet, og derfor bør vi give foreningen første prioritet. Det kan være 20-24 arrangementer. Men vi synes ikke, man nødvendigvis skal lægge sig fast på en model. Det kan godt være mere fleksibelt. Vi synes, kommunen skal overtage lyd og lysanlæg og viceværtrollen. Endelig bør vi vel også have et brugerråd på Birkelundgaard"

Troede de selv havde betalt "Jeg troede, at det var Kulturforeningen, der selv havde betalt alt. Men jeg har lige fundet ud af, at det er kun lydanlæg og stole, de selv har anskaffet. Resten har kommunen betalt. Jeg vil støtte Kennis forslag", sagde Fedai Celim (Enh.).

"Vi anerkender det store arbejde, foreningen har gjort", sagde Sofie Amalie Blomsterberg (V). "Men vi har lagt masser af kommunale kroner i renovering af gården. Det er synd, hvis gården skal stå tom, i al den tid, hvor Kulturforeningen ikke bruger den. Vi vil godt tiltræde model 4 - men med en aftale om gensidig opsigelse efter fem år".

Konsdtruktivt uenige "Vi anerkender Kulturforeningens indsats", sagde Steen Christiansen (Soc.) "Mange hundrede albertslundere har glæde af arrangementerne hver måned, og der er gennem mange år langt et stort arbejde i gården. På den anden side kan vi godt se perspektiver i, at flere foreninger får mulighed for at anvende faciliteterne. Vi må nok bare erkende, at vi er konstruktivt uenige i den her sag. Vi kan tiltræde Dansk Folkepartis ændringsforslag", sagde Steen Christiansen og tilføjede:

"Hvis der er et ønske om at bruge flere penge på indkøb af f.eks. borde og stole og udstyr, så må det være noget, vi ser på i forbindelse med budgetaftalen".

Afstemning Herefter var der afstemning. Forslaget fra de Konservative om at sende sagen tilbage blev ikke vedtaget.

Kenni Flinks ændringsforslag blev ikke vedtaget.

Dansk Folkepartis forslag blev vedtaget - For stemte 15 (Soc, V, Kons., DF), imod stemte 4 (Enh., Alt., Rad.). SF undlod.