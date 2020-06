Kulturen genåbner med et brag

"På scenerne har vi fokuseret på de hyggelige og intime oplevelser, der præsenterer meget af det, vi gerne ville have vist byens borgere i foråret, men som corona satte en stopper for. Man kan for eksempel opleve bandet Mellemblond, deltage i en litterær kryds og tværs eller prøve at male croquismaling ved Brillesøen. Der er noget for alle! Scenerne er fordelt på skønne steder i Albertslund, hvor vi normalt ikke har scener - hvilket gør dagens arrangementer helt unikke. Vi håber, at alle vil komme ud og blive lidt overraskede og betagede over de fine arrangementer, der på dagen har fokus på det intime og hyggelige - og hvor man kan blive et kvarter eller 3 timer. Vi kalder det for Kul-Turen Rundt i Albertslund."