Arbejdet er gået i gang med det nye tårn, og der er lagt en "køreplan". Foto: Povl Markussen.

Krydser fingre for nyt tårn: Håber det er klar inden påske

Efter flere års tovtrækkeri er der nu gode tegn på at Galgebakken og Hyldespjældet får sit tårn

Albertslund Posten - 27. marts 2021 kl. 06:06 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

En meget langstrakt føljeton ser måske nu ud til at få sin afslutning.

Erfaringerne har lært folkene bag ikke at tage noget for givet. Men der skulle være gode tegn på, at beboerne i Galgebakken og Hyldespjældet får et udkigstårn.

"Lige pludselig sker der noget - forhåbentlig", skriver Povl Markussen fra Tårnudvalget på Hyldespjældets Facebook-side.

"Det er næsten ikke til at tro, men holder den tidsplan, vi lige har fået af smeden, så vil det nye Tårn være på sin plads allerede nu her inden påske. Så kan vi igen komme op og nyde udsigten ud over Hyldespjældet og byen", lyder det videre.

Har lagt en plan Så glæden er tydelig, men det samme kan siges om forbeholdet. Baggrunden for at man ikke tør række armene helt i vejret skal findes i, at for seks år siden, i april 2015, blev Tårnet indviet under stor festlighed. Få dage efter blev det 9,5 meter høje vartegn lukket igen.

Det "svajede" for meget i blæsten, der var simpelt hen noget galt med konstruktionen.

Siden har der, som vi har omtalt i AP nogle gange, været et større tovtrækkeri i gang omkring en ny udgave af Tårnet.

Men altså, nu skulle der ske noget. Smeden har givet besked til folkene bag, og der er lagt en køreplan.

Den går på, at arbejdet begynder mandag 29. marts med at lægge jernplader ud og lave en kørevej til kranbiler. Tirsdag skal det gamle tårn demonteres og der gøres klar til det nye tårn.

"Svær fødsel" Montagen af det nye tårn skal efter planen udføres onsdag med en stor kranbil. Folkene bag krydser med andre ord fingre for, at arbejdet er færdigt før påske.

"Det håber vi da. Vi tror aldrig på det før det er en fuldbyrdet kendsgerning", lyder det med et lille grin fra Povl Markussen, der tilføjer:

"Det har været en svær fødsel."

Tårnet er sat til samme højde som det gamle, altså 9,5 meter. Det er firmaet K.S. Smede og Montage, der står bag arbejdet.

Prisen er sat til omkring 1,7 millioner kroner, og Realdania har givet støtte til formålet.