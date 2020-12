Se billedserie "Glimt fra Albertslunds historie" årsskriftet er udgivet af Albertslund Lokalhistoriske Forening.

Kroen brænder, skulpturen forsvandt og vejret var ekstremt

Masser af spændende læsning i årsskriftet fra Albertslund Lokalhistoriske Forening

Albertslund Posten - 10. december 2020 kl. 06:21 Af Jørgen Brieghel

"Der er brand i kroen", "Ekstremt vejr", "En uhyggelig køretur" og "Skulpturen der forsvandt".

Det lyder som titler på en serie krimier, men er såmen blot overskrifter på de historiske fortællinger, man kan finde i det nye årsskrift fra Albertslund Lokalhistoriske Forening.

Som altid er det en skøn blanding af fortællinger, der ligger langt tilbage i tiden og dem der var lige for få år siden.

Brand i kroen "Der er brand i kroen" beskriver de dramatiske morgen 17. maj 1808, hvor ikke kun Roskilde Kro men stort set det meste af Gl. Vridsløse landsby brændte ned. På et kort i årsskriftet kan man se, hvilke af de gamle gårde, der også gik til i branden.

Mere brand var der i 1813, da Herstedøster præstegård nedbrændte. Få historien og fortællingen om, hvordan gården blev genopbygget.

Ekstremnt vejr "Ekstremt vejr" kunne handle om dette års tornado, men går tilbage til 1872, da en orkan fra nordøst sendte flodbølger ind over Sydsjælland. Skibe strandede i Køge Bugt. I Herstederne var det dog regnen, der voldte problemer. Vandet steg i åer og moser og skabte omfattende vandskader. Der var ikke penge til de mange skader i det kommunale budget, så man iværksatte et indsamlingsshow på Røde Vejrmølle Kro.

Beretningen slår en lille krølle op til nutiden ved at henvise til 2020-tornadoen, der i form af et kort over tornadoens vej igennem Albertslund pryder årsskriftets bagside.

Uhyggelig køretur "En uhyggelig køretur" fandt sted i 1898, da en hestevogn skulle køre fra Herstederne til Herlev. Den ene hest blev sky over for en paraply ved vejen, og så kan det nok være at de to heste satte i stærkt løb. Vognen væltede i et sving, passagererne blev slynget ud af vognen og hestene fortsatte med at løbe, indtil de løb ind i en tornebusk.

Hvordan den dramatiske ulykke endte, må I selv læse i årsskriftet.

Skulpturen forsvandt "Skulpturen der forsvandt" er knap så dramatisk. Men dog besynderlig og stadig uopklaret.

Ved Roholmskolen stod engang en stor gul skulptur udført i glasfiber af Anders Tinsbo.

Da politikerne i 2008 besluttede, at Roholmskolen og Teglmoseskolen, der lå bag ved, skulle slås sammen, blev der ikke plads til Tinsbos skulptur. Den blev i en årrække opbevaret i laden på Birkelundgaard. Da laden skulle renoveres, blev skulpturen kørt til opbevaring på Materialegården.

Imidlertid blev der på et tidspunkt truffet beslutning om at kassere skulpturen, fordi det ville være for dyrt at renovere den.

Ifølge Årsskriftet vides det ikke, hvem der har truffet beslutning om at kassere skulpturen, der kostede 140.000 kr. i indkøb i 1974.

Derfor bringer bogen en opfordring: "Hvis nogen på et eller andet tidspunkt får viden om, hvem der tog beslutningen om at kassere Anders Tinsbos skulptur, så må vedkommende gerne kontakte Lokalhistorisk Samling, spå de nærmere omstændigheder omkring skulpturens forsvinden kan blive belyst".

Uden kommunal støtte Der er naturligvis også mindre dramatiske historier i årsskriftet. En spændende fortælling om inspektørboligen ved Vridsløselille Fængsel med mange billeder, der vil være nye for de fleste.

Husmand og smed i Herstedvester anno 1788. Opvækst i Risby i 50erne og 60erne. Fortællingen om fængselsbetjenten, lokalpolitikeren og kunstneren Arne Juhl Jacobsen og så ikke mindst: "Kan du huske", der hiver fat i begivenheder for 40 år siden og trækker en spændende begivenhed frem for hvert femte år sluttende for 5 år siden, hvor daværende borgmester Finn Aaberg døde 75 år gammel.

Årsskriftet er i år tryk uden kommunal støtte fra kommunen. Der var ikke politiske stemning for at støtte projektet, fordi det ikke er et nyt tiltag. Nye og uprøvede aktiviteter fik dette års kommunale kroner.

"Det er vi naturligvis skuffede over, men vi prøver igen til næste år med fornyet energi og håb om at kunne skabe større kommunal interesse for det lokalhistoriske arbejde", lyder slut salutten fra foreningens bestyrelse.

Bogen koster 75 kr. og kan fås ved henvendelse til foreningens kasserer, Steen Kramer, tlf: 50595109 eller formand, Per Gustafsson, tlf: 42178353.