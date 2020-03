Der er brug for indsamlere i Albertslund. Pressefoto Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Kræftens Bekæmpelse søger indsamlere i Albertslund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kræftens Bekæmpelse søger indsamlere i Albertslund

Kræftens Bekæmpelse holder 29. marts landsindsamling

Albertslund Posten - 07. marts 2020 kl. 06:08 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Brug tre timer af din tid og meld dig som indsamler til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. Så støtter du mennesker ramt af kræft, livsvigtig forskning og forebyggelse af kræft," lyder opfordringen fra Kræftens Bekæmplelses lokalfdeling i Albertslund.

"Hver tredje dansker får kræft, så de fleste af os får sygdommen tæt ind på livet på et eller andet tidspunkt. Det mærker vi også på indsamlerne. Mange har en personlig grund til at gå på gaden for kræftsagen. Nogle har mistet familiemedlemmer eller venner, andre vil gerne støtte forskningen. Og en del har selv kræft. Vores erfaringer er, at det lille flag kan være med til at gøre indsamlingen mere personlig," siger Vibeke Jensen, som er kampagneleder for indsamlingen i Albertslund.

De penge, der kommer ind ved landsindsamlingen, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med at yde gratis rådgivning og støtte til patienter og pårørende, til forskning og til forebyggelse. Hver gang Kræftens Bekæmpelse får 100 kroner, går 62 kroner til forskning i kræft. 17 kroner går til patientstøtte, 18 kroner til forebyggelse og 3 kroner til administration.

"Uanset hvilken grund, man har, håber jeg, at rigtig mange vil bakke op om landsindsamlingen. Enten ved at give et bidrag eller ved selv at gå ud med indsamlingsbøtten," siger Vibeke Jensen.

Alle kan melde sig som indsamler til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. Unge under 18 år skal gå to og to, mens børn under 13 år skal følges med en voksen.

Du kan melde dig som indsamler på www.indsamling.dk.