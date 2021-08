Konservative: Vigtigere med boliger til ældre og handicappede

"Byudviklingen er for at tiltrække nye borgere, så når vi kan se at det lykkes skal der selvfølgelig også tænkes boliger ind til unge som ikke er i uddannelse. Det har været drøftet at der i de nye boligområder skal tænkes ind, at alle kan bosætte sig, altså unge, familier med og uden børn samt ældre, dette skal prioriteres så vi får en god blanding af generationerne. 250 boliger til unge kan sagtens blive en realitet, men det skal først når Albertslund er begyndt at vokse og begyndt at tiltrække nye borgere."