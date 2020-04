Vi kan låne, men det skal jo betales tilbage, siger Lars Gravgaard Hansen (Kons.). Arkivfoto.

Konservative: Fjernelse af anlægsloft har ikke stor betydning for Albertslund

Vi har ikke penge i kassen til alverdens ting, siger Lars Gravgaard Hansen (Kons).

Albertslund Posten - 09. april 2020

Fjernelsen af anlægsloftet vil ikke få den store betydning for Albertslund, på grund af kommunens økonomi.

Sådan lyder reaktionen fra Lars Gravgaard Hansen (Kons.), på at regeringen har besluttet at fjerne anlægsloftet for kommunerne her under Coronakrisen.

Som tidligere omtalt har borgmester Steen Christiansen tidligere været ude med en melding om, at der nu kan sættes flere forskellige tiltag i gang i Albertslund, herunder renovering af indeklimaet på skolerne.

"Det er godt at anlægsloftet er blevet fjernet, så kommuner og regioner kan medvirke til at holde beskæftigelsen oppe. Men set ud fra et rent Albertslund perspektiv har det ikke den helt store betydning, for vi har ikke penge i kassen til at sætte alverden ting i gang. Vi kan låne, men det skal jo betales tilbage", siger den konservative gruppeformand i kommunalbestyrelsen.

"Derfor er vores tilgang til situationen den, at vi skal bruge pengene fornuftigt, og vi skal fremrykke forskellige tiltag, herunder indeklimaet på skolerne."

Skoler, bymiljø og håndværkere Men på den konservative ønskeliste for anlæg og renoveringer står også bedre IT generelt på skolerne:

"Vi skal bruge pausen i undervisningen og muligheden for at sætte gang i noget mere eller noget nyt, til at sikre at alle de IT hjælpemidler skolerne råder over, fungerer. Vi har kendskab til, at smartboards og lignende ikke fungerer, det skal der gøres noget ved. Vi skal sikre os, at undervisningen, når den kommer i gang igen, kører og fungerer, og herunder at vores IT-pakke er opdateret. Eleverne skal ikke tilbage til en skole, hvor lyset ikke virker eller IT ikke fungerer, de skal tilbage til en folkeskole i rigtig god stand, så den tabte tid kan indhentes bedst muligt."

Et bedre bymiljø og hjælp til håndværkerne bør også tænkes ind, mener Lars Gravgaard Hansen:

"Derudover tænker vi, at Albertslunds generelle udtryk skal forbedres. Vi skal gøre byen ren og vedligeholdt, så muligheden for at tiltrække nye borgere forbedres. Det nytter ikke at Albertslund ikke har ordentlige grønne områder, at der ligger affald rundt omkring og at by inventaret ikke er i top. Albertslund skal fremstå som den by vi alle elsker, pæn, grøn og vedligeholdt", siger han, og fortsætter:

"Med alt det byggeri der er i gang rundt omkring i Danmark er det ikke byggebranchen der er påvirket, det er mere alle de håndværkere som står for mindre vedligehold og service - det er dem vi skal have i fokus og dem der skal hjælpes."

Hvis kommunen skal ud og låne mange penge, skal der fokus på tagene på skolerne og andre kommunale bygninger, mener han:

"Her er et efterslæb og her er muligheden for, at tænke klimavenligt så vi fremover kan spare på driften af diverse bygninger der vil blive vedligeholdt ekstraordinært."

FAKTA Regeringen og Folketinget har besluttet at fjerne anlægsloftet for kommuner og regioner. Hvad betyder det for Albertslund?

Det har borgmester Steen Christiansen (Soc.) tidligere været ude med sit bud på, og AP har opfordret de øvrige partier i kommunalbestyrelsen til også at give deres besyv med.

I dag Det Konservative Folkeparti.