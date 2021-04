Den skulle være god nok nu - skolen kalder igen. Foto: Gorodenkoff Productions OU/Gorodenkoff - stock.adobe.com

Kommunen melder ud: Skolerne og gymnasiet åbner igen mandag

Men situationen kan hele tiden ændre sig, så det er vigtigt stadig at være påpasselig, understreger Albertslund Kommune

Albertslund Posten - 09. april 2021 kl. 16:00 Af Finn Due Larsen og Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Skoler, fritidsordninger og gymnasiet kan fra mandag igen slå dørene op i Albertslund.

Sådan lyder meldingen fra Albertslund Kommune fredag eftermiddag. Efter et møde med Styrelsen for Patientsikkerhed om de kommunale smittetal har kommunens kriseledelse besluttet at genåbne de institutioner, der lukkede tirsdag efter påske.

Det kommunale incidenstal, som det kaldes, ser fornuftigt ud, oplyser kommunen på sin hjemmeside:

"I mandags, da Styrelsen for Patientsikkerhed kom med påbud om at skolerne i Albertslund skulle lukkes, var grænsen for det testkorrigerede incidenstal, som man nu planlægger efter, på 150. Det betød, at man med et testkorrigeret incidenstal over 150 fik påbud om at lukke skoler, klubber mv. I sådanne situationer lukkes skolerne for at forebygge yderligere smitte. Fra på mandag er det testkorrigerede incidenstal rykket til 200 før det bliver påbudt at lukke skoler. I dag er det testkorrigerede incidenstal i Albertslund 162."

Det gør det muligt at åbne skolerne på mandag, men samtidig understreger kommunen, at situationen hele tiden kan ændre sig. For med alt med Corona er der et forbehold. Genåbningen sker "under forudsætning af, at det testkorrigerede incidenstal stadig er under 200 søndag", som det er formuleret.

Men incidenstallet har længe stabilt ligget under 200, og ikke været over grænsen. Derfor tør kommunen nu godt gå ud med udmeldingen om en genåbning.

Derfor er det fortsat vigtigt at borgerne er påpasselige, det vil sige bliver testet ofte og følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så smitten kan falde, mere kan genåbne og skolerne kan blive ved med at være åbne.

Glæde på gymnasiet På Vestskoven Gymnasium jubler man over meldingen fra kommunen:

"Vi har lige fået det at vide, og vi er simpelthen så glade. Det betyder alt for vores elever", lyder det fra en overstrømmende glad Trine Ladekarl Nellemann, rektor på gymnasiet.

"Det betyder, at eleverne møder ind hveranden uge. Halvdelen af vores elever møder mandag, og den anden halvdel fra næste mandag."

