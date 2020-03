Kommunen lukker ned: Her er planen for corona-krisen

Albertslund Kommune melder ud på sin hjemmeside, hvordan coronakrisen påvirker hverdagen for alle albertslundere.

Man skriver på www.albertslund.dk:

”Albertslund Kommune tager alle de forholdsregler, som myndighederne anbefaler, for at forhindre/mindske spredning af coronavirus. Vores beredskab er sat i gang, og vi tager alle forholdsregler for at kunne passe på vores ældre og svage medborgere. Derfor er besøg ikke muligt på vores ældrecentre, som situationen er lige nu. Genoptræning og daghjemmene holder lukket. Vi er dialog med brugere/pårørende.

Også Klub Stoppestedet og Klubben er lukket. Personalet er i kontakt med brugerne.

Situationen betyder, at alle møder er aflyst, medmindre det drejer sig om noget helt akut. I så fald hører man fra en relevant medarbejder fra Albertslund Kommune. Rådhuset er lukket.

Eksempler på arrangementer der er aflyst er Grøn Dag og Grundlovsceremonien.

Alle kultur- og idrætsinstitutioner i kommunen er lukket. Bibliotek og borgerservice har etableret en nødtelefon, der er åben hver dag mellem 10-12 vedrørende pas, kørekort, nem-id og sundhedskort. Telefonnummeret er 92430162.

Skolerne og dagtilbud er lukket fra mandag, medmindre man er omfattet af behov for nødpasning. Senest fredag den 13. marts melder vi konkret ud om nødpasning for de 0-9 årige - og for specialklasser/specialskoler.

Vi har øget fokus på rengøring, så vi kan minimere risikoen for spredning af coronavirus.

Vi opdaterer løbende med informationer her på siden. Vi håber på forståelse for det særdeles alvorlige i situationen og at vi ikke kan give svar på alle spørgsmål lige nu. Vi opfordrer også til at følge med de konkrete institutioners kanaler, som hjemmesider, aula og facebook.

I den kommende tid skal vi albertslundere hjælpe hinanden - og passe på hinanden. ”