Kommunaldirektør om for løn-koks: En alvorlig fejl

At der i fem tilfælde er blevet udbetalt for høje vederlagt til suppleanter i kommunalbestyrelsen, er noget der ses på med stor alvor internt i kommunen.

"Vi er rigtigt kede af sagen. For det er folkevalgte, der ikke har haft mulighed for at vide, at der var tale om en fejl."

Jette Runchel har forståelse for, hvis sagen har vakt bekymring for hvordan lønudbetalingerne administreres i kommunen.

"Men det er vigtigt for mig at slå fast, at jeg ikke har indtryk af at der sker systematiske fejl. Det er et enkeltstående tilfælde, og vi har en løbende kontrol af systemerne og en revision, der altid er meget opmærksomme og skarpe."