Er der brev fra kommunen? Og er det ikke så rar læsning?

Send til din ven. X Artiklen: Kommunal info kan være mere 'hensynsfuld' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunal info kan være mere 'hensynsfuld'

SF-forslag om ikke at sende breve til borgerne aftener og weekends blev afvist af politisk flertal. I stedet blev retningslinjerne for kommunal information udvidet

Albertslund Posten - 21. maj 2021 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Når der dukker et brev op i E-Boksen fra kommunen, kan det ofte være med en besked der ikke er rar læsning. Og det kan især være ubehageligt, hvis det lander på et tidspunkt, hvor borgeren ikke kan komme i kontakt med nogen.

Derfor bør kommunen sørge for, at borgere friholdes fra at modtage beskeder, på tidspunkter, hvor de ikke kan få fat i en kommunal medarbejder senest dagen efter.

Sådan lød et forslag fra SF, der blev fremlagt på det seneste møde i kommunalbestyrelsen.

"Vi kommunikerer mere og mere digitalt, og vi har ikke noget imod E-Boks, der er kommet for at blive. Men det har også bragt med sig en manglende omsorg og forståelse for det menneske, som modtager, måske livsændrende breve og beskeder på e-boks på alle tider af døgnet, i weekender og på helligdage", sagde Leif Pedersen (SF).

"Nogle af disse borgerne er i forvejen stressede og pressede, og har derfor ikke brug for at få en besked på en dag, hvor rådhuset holder lukket. "

Ikke praktisk muligt Men der var ikke flertal for forslaget rundt om bordet. Enhedslisten og Alternativet bakkede op, mens Socialdemokrartiet, Venstre og Konservative var imod, og DF undlod at stemme.

"Det skal sættes ind i et mere bredere perspektiv. Vi skal have hele Borgerservice op at stå igen. Det er et meget større problem vi har i forhold til borgerne. Så vi undlader at stemme, selv om det er et godt forslag", sagde Allan Høyer (DF).

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) mente, at det er "umuligt at få implementeret":

"Informationer er klar, når de er klar. Det vil give en masse adminstrativt bøvl, hvis ikke man må sende noget ud fredag. Men vi vil gerne se på at få en bedre adgang for borgerne ind til kommunen."

Borgmester Steen Christiansen (Soc.) mente heller ikke forslaget var praktisk muligt at gennemføre.

"Der er også andre hensyn der gør sig gældende, hvor borgere har krav på at få svar i tide."

Men han ville godt være med til at få lavet en tilføjelse til retningslinjerne for kommunikation, der, som der stod, "sikrer, at alle ansatte foretager en vurdering, inden der sendes et brev til borgeren op til en weekend eller helligdag."

SFs forslag blev nedstemt, og herefter blev der stemt om borgmesterens ændringsforslag. Her stemte alle for, undtagen Konservative, der undlod at stemme.