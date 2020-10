Kom til stomp og fællessang for børn

Derefter er der en STOMP workshop for børn og voksne, hvor alle skal spille med! 'Stomp for børn (og deres forældre)' er en humørfyldt rejse med rytmer og bevægelse, hvor alle kan være med. Med børnene i fokus skal der rytmes med hænder, fødder og på naboen (!), før man kaster sig ud i at få det til at swinge med spande og stikker."