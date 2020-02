Kom til gratis film om hverdagens helte

Her vil Enhedslisten Albertslund fra klokken 13 invitere til at se den franske film "De Særlige", der er lavet af instruktørerne bag den populære film "De Urørlige".

Filmen foregår i Paris og handler om den jødiske mand Bruno og den muslimske familiefar Malik, der er dybt forskellige, men sammen har sat sig for at hjælpe unge autister, som staten har givet op over for.

Det er en sandfærdig og humoristisk historie om to særlige mænd, der med alternative metoder forsøger at samle nogle mennesker op, som samfundet ikke evner at håndtere. Filmen handler om venskab og er en hyldest til de ildsjæle, der forsøger at gøre en forskel for udsatte mennesker.