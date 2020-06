Kom på virtuel rundtur i Vestforbrænding

Vestforbrænding har årligt over 27.000 besøgende i et stort Formidlingscenter med flere læringsmiljøer. Men siden marts har man på grund af Covid-19 ikke kunnet tage imod besøg.

Derfor har Vestforbrænding besluttet at producere nogle film, hvor formidlere tager børn, unge, voksne og ældre med på et virtuelt besøg på anlægget. Her kan de få viden om, hvordan affald bliver behandlet og omsat til genanvendelse og energi.

"Vi er vant til at have gæster hver eneste dag og undervise i, hvordan man genanvender affald eller brænder det og laver energi. Derfor er det helt oplagt for os at finde nye måder at dele vores viden på, så skoler og andre interesserede alligevel kan blive klogere på, hvad vi laver. De kan endda få lov til at se steder, vi normalt ikke kan vise på en rundtur," siger formidlingschef Marie Louise Krogh-Nielsen.