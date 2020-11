Hør sange, der handler om kvarteret, kærlighed og venskab. Hør sange om håb og drømme, men også de svære og mere mørke sider ved at være ung i et alment boligområde. Pressefoto

Kom og lyt til stemmerne fra blokken

Kom til en unik koncertoplevelse for hele familien og hør børn og unge fra nogle af landets almene boligområder, der har skrevet deres egne sange og tekster.

Sådan lyder invitationen fra "Live for børn", der 29. november kl. 14-16 har arrangement på Forbrændingen.

Mange har en holdning til disse unge, men knap så mange lytter rent faktisk til dem. Nu har du chancen.

Oplev de unges egne tekster og sange og få et indblik i, hvordan det er at være barn og ung i 2020 og vokse op i de boligområder, som mange dømmer ude og kalder for 'ghettoer'.

Der er sange, der handler om kvarteret, kærlighed og venskab. Der er sange om håb og drømme, men også de svære og mere mørke sider ved at være ung i et alment boligområde, bliver skildret gennem de unges tekster. Noget af musikken blev i starten af 2020 til udgivelsen 'Puma Punk'.

Udover koncerten kan man se en udstilling med børnenes egne fotografier. Billetter: Forbrændingen.dk