Kom og besøg Mustafas Kiosk

Man kan godt glæde sig, for musikken til historierne er lige så levende og virkelig velkomponeret. Ved denne koncert 8. november kl. 15 på Forbrændingen spiller Mads Mouritz med band sine 'Mustafas Kiosk' sange, som han har komponeret til historierne.

Arrangementet starter kl. 14 med gættekonkurrencer fra Albertslund Bibliotek. Børnebibliotekaren laver gættekonkurrencer med ting og sager som måske, måske ikke stammer fra Mustafas Kiosk? Det hele krydres selvfølgelig højtlæsning af med et par af Strids finurlige rim.

"Liv for børn" står for arrangementet, og billetterne kan købes via Forbrændingens hjemmeside.