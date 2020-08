Kom med på en tidsrejse rundt i Vridsløselille fængsel

Fængslet åbnede i 1859 og har i alle årene været en stor arbejdsplads. Med de mange ansatte voksede indbyggertallet i sognet og påvirkede livet her langt ude på landet mellem København og Roskilde.

Turen starter foran fængselsporten på Egon Olsens vej tirsdag 25. august kl. 19. Guider er Tove Jensen og Povl Markussen, så der er mulighed for opdeling i hold for at sikre behørig Coronaafstand. Der er ingen tilmelding.