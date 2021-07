Kom med dit bud: Ny pris til årets ildsjæl

I Albertslund gør mange et stort, firvilligt arbejde for at lette hverdagen for ensomme og udsatte. Derfor skal enkeltpersoner og foreninger nu hædres med en ildsjælepris. Foto: stock.adobe.co

Ildsjæleprisen gives til en borger og en forening, som gør noget ekstra for at hjælpe de sårbare i Albertslund

16. juli 2021

I Albertslund bliver der hver dag gjort et stort, frivilligt arbejde, som ikke altid påskønnes nok.

Nu skal de frivillige, sociale ildsjæle frem i lyset og hædres for deres arbejde.

Det sker ved en ildsjælepris, som både går til en enkelt person og til en forening.

Albertslunderne bestemmer, hvem der skal have prisen. Frem til 20. august kan man nemlig komme med sit forslag til Ildsjæleprisen 2021.

Mange gør en stærk indsats "I Albertslund gør mange borgere og foreninger en stærk indsats for udsatte unge, ensomme ældre eller borgere, der er ramt af sygedom. Den indsats vil Kommunalbestyrelsen gerne sætte fokus på med de to priser og ikke mindst hædre engagementet og ildhuen", siger borgmester Steen Christiansen (S).

Og socialudvalgsformand Paw Østergaard Jensen (S) uddyber:

"Med budget 2021 fik vi afsat 300.000 kr. i en pulje til sociale foreninger. Det er herfra at midlerne til den sociale ildsjælpris og den sociale foreningspris hentes."

"Uden civilsamfundets medvirken er der en række sociale udfordringer vi ikke kan få løst. Ikke mindst ensomhedsproblematikkerne som desværre med corona er blevet om muligt mere presserende. For at få de gode historier frem i lyset og hædre nogle af byens mange ildsjæle, som dagligt gør en forskel, har vi valgt at indføre disse priser", siger Paw Østergaard Jensen.

Aktive borgere gør en forskel Ildsjæleprisen bliver tildelt efter en proces, der omfatter nominering af kandidater, vurdering af kandidater og udvælgelse af en vinder. Der er uddeles en ildsjælepris til en borger på 15.000 kr. og en ildsjælepris til en forening på 25.000 kr. Ildsjælepriserne overrækkes til en prisoverrækkelsesfest i forbindelse med årets Fællesskabsstafet i uge 41.

"Vi håber i social og sundhedsudvalget at få mange gode forslag til begge priser og jeg imødeser at det bliver nogle svære valg at udpege de rette vindere", siger Paw Østergaard Jensen.

"Albertslund har et stærkt civilsamfund, som fortjener denne hæder. Der er jo mange aktive borgere, som gør en forskel. Også dem der ikke kommer i forslag eller vinder en af disse priser, bliver jo hædret med et forøget fokus på det frivillige sociale arbejde."

Hvem kan vinde Ildsjæleprisen er målrettet frivillige foreninger, non-profit organisationer og almennyttige foreninger og de mennesker, der engagerer sig i og omkring disse foreninger. For at komme i betragtning til ildsjæleprisen skal foreninger og borgere, der nomineres leve op til et eller flere af følgende kriterier:

- Det frivillige arbejde skal være ulønnet

- Borgeren / foreningen skal løfte sociale opgaver i forhold til sårbare grupper, herunder udsatte unge, ensomme ældre eller borgere, der er ramt af sygdom eller på anden vis er udsatte

- Borgeren / foreningen skal have fokus på at oprette og opretholde gode fællesskaber og fællesskabsskabende aktiviteter

- Borgeren / foreningen skal synliggøre kvaliteten og værdien ved frivilligt arbejde

- Borgeren / foreningen dyrker samarbejde på tværs af de sociale foreninger

- Borgeren / foreningen har iværksat et nyt initiativ målrettet sårbare grupper, herunder udsatte unge, ensomme ældre eller borgere, der er ramt af sygdom eller på anden vis er udsatte

- Borgeren udviser et enormt engagement og har udført en ekstraordinær frivillig social indsats i Albertslund Kommune

- Foreningen fremmer et godt miljø for både frivillige og målgruppen for aktiviteten

Kom med et forslag Alle kan komme med forslag til en borger og forening, der skal have Ildsjæleprisen. For at nominere en borger eller en forening til prisen, så skal man sende en skriftlig indstilling.

Læs hvordan man gør på hjemmesiden her: https://albertslund.dk/kultur-og-fritid/frivillige-og-foreninger/ildsjaelepris-2021

Fristen for nominering af kandidater er den 20. august kl. 12.00.

"Det bliver smadderspændende at læse forslagene som kommer ind, det glæder vi os alle til", slutter Paw Østergaard Jensen.