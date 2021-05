Man kan skabe stor variation og biodiversitet, selv i en lille have, som her i Tømmerstræde 1, der også kan besøges den 1. juni. Foto: Verdensmål Centeret

Kom inden for i fem åbne og vilde haver og få inspiration med hjem

Naturgruppen og Verdensmål Centeret inviterer inden for i fem forskellige haver 1. juni

Albertslund Posten - 27. maj 2021

Rundt omkring i Albertslund spirer lokale initiativer frem og skaber vild natur. Det giver naturens dyr og planter en kærkommen, hjælpende hånd. Og heldigvis for det, for det har de brug for. Deres levesteder er presset, og i vores haver har vi gode muligheder for at give plads til flere insekter, fugle, bier og sommerfugle.

”Sammen med Naturgruppen vil vi rigtig gerne hjælpe alle godt i gang med de vilde, grønne initiativer”, fortæller Pernille Vesterløkke. ”Vi inviterer derfor til ”Åben, vild have” tirsdag den 1. juni kl. 17-20.30. Her kan du møde op på forskellige adresser i byen og se og høre om de store og små initiativer i de forskellige haver, tale om dine idéer og møde andre med grønne tanker. Nysgerrige, som endnu ikke har vilde, grønne planer, er naturligvis også velkomne”.

Her er haverne Der er ”Åben, vidl have” her:

Jens Thejsen i Tømmerstræde 1, Hyldespjældet: Plads til vilde planter i gårdhaven

Hans Wernberg i Risbystræde 20: Villahave med kvashegn, frugttræer og buske

Jonathan og Inger Edwards i Hvidager 48: Bi-venlige have med bistader

Birgit Birkbak i Præstehusene 47, Røde Vejrmølle Parken: Den frodige og spiselige have

Ditte Grøn i Præstehusene 120, Røde Vejrmølle Parken: Giv plads til dyrene i den lille have

Uanset om man kan være med på ”Åben, vild have” eller ej, er man altid velkommen til at kontakte Verdensmål Centeret og få hjælp og idéer til, hvordan man kan hjælpe biodiversiteten på vej. Kig forbi Kanalens Kvarter 32 eller skriv til pernille@verdensmålcenter.dk. Man kan også tilmelde sig facebookgruppen #DKVild i Albertslund og dele med andre, hvad man gør for et vildere Albertslund samt få mere inspiration fra naturhjælpere rundt omkring i byen.

”Lige nu deltager Albertslund også i en konkurrence med 92 andre kommuner, om at blive den vildeste kommune i Danmark, og med naturvenlige initiativer i haverne kan vi alle være med til at hente 1. pladsen hjem til Albertslund. Det kunne være flot”, siger Katrine Søby fra Naturgruppen.