Koks i lønningerne: Har udbetalt for meget til politikere

"Et eksempel kunne være en suppleant, der er startet den 8. december 2019. Her kan suppleanten have modtaget et fuldt månedsvederlag. Det burde have været forholdsmæssigt reduceret til 24/31-del af et fuldt vederlag. Suppleanten har således modtaget for meget i vederlag. Det er ikke alle suppleanter der starter/slutter i løbet af måneden der er forkerte. Det kommer an på, hvilken måde vederlaget lønteknisk er indberettet i lønsystemet", fremgår det af forvaltningens redegørelse til Økonomiudvalget.