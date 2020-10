Kørte varebil uden kørekort med 4-årigt barn på skødet

En politipatrulje standsede lørdag en varebil på Hedemarksvej, fordi føreren kørte med en lille dreng på skødet. Det viste sig, at den 27-årige mandlige førers kørekort var inddraget for et års tid siden.

Han blev sigtet for kørsel uden førerret og for at et 4-årigt barn ikke fastspændt under kørslen.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i døgnrapporten.