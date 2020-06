Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Kørte over for rødt – blev sigtet for narkokørsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kørte over for rødt – blev sigtet for narkokørsel

Bilist kørte over for rødt i Smedeland, og forsøgte at stikke af fra politiet

Albertslund Posten - 15. juni 2020 kl. 17:04 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag kl. 20.01 opdagede en patruljevogn en bil, der kørte over for rødt ved et kryds i Smedeland i Albertslund. Patruljen satte efter bilisten, der tilsyneladende forsøgte at stikke af. Bilen fortsatte og stoppede ikke, selv om patruljevognen gjorde tegn til standsning. Patruljen mistede kort visuel kontakt med bilen, og da de fandt den igen, var bilen forladt. I bilen fandt politifolkene en joint og senere samme dag fandt patruljen frem til ejeren. Han erkendte narko-kørsel, kørsel over for rødt og kørsel selv om han samme periode var frakendt kørekortet. Det oplyser Københavns Vestegns Politi.