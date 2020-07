Artiklen: Kørte for stærkt i Fabriksparken: Mister kørekortet i et år

Over 100 pct. for hurtigt udløser normalt en ubetinget frakendelse på ½ år, men fordi han inden for de seneste 5 år havde været frakendt førerretten, blev den nu frakendt ham ubetinget i et år. Dertil fik han en bøde på 6.000 kr.

Det oplyser Vestegnens Anklagere på Twitter.