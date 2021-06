Sådan forestiller en visions-tegning sig, at Coop Byen vil se ud om nogle år.

Køreplan for Coop Byen er lagt: Målet er 1.800 nye boliger

Coop har indgået et samarbejde med PensionDanmark om første fase af byggeriet

Albertslund Posten - 19. juni 2021 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

Køreplanen for den første del af det prestigefyldte projekt med Coop Byen er nu ved at være lagt.

Et projekt, der har 1.800 nye boliger som det endelige, langsigtede mål.

Coop har indgået et partneskab med PensionDanmark om at realisere første fase af den nye bydel omkring Coops hovedkvarter.

Coop Byen skal bygges i flere faser i løbet af de næste 10 år med afsæt i en masterplan udarbejdet af tegnestuen Henning Larsen.

Første fase består af 380 lejligheder og rækkehuse, et fælleshus, et parkeringshus, en daginstitution, et grønt areal og et åbent cykelværksted for byens beboere.

Hele Coop Byen har som mål, når den er færdigbygget, at have forøget boligmassen i Albertslund Kommune med 15 procent.

Grøn bydel Boligerne i projektets første fase samles i tre klynger omkring et grønt areal og et fælleshus, som de kommende beboere skal drive i fællesskab.

Det er også aftalt, at der skal sættes et højt ambitionsniveau for at gøre Coop Byen til en grøn bydel. Områdets bæredygtighed skal certificeres til såkaldt "guld-niveau", og boligerne skal Svanemærkes, oplyser Coop og PensionDanmark i en fælles pressemeddelelse.

"Vi er meget glade for at indgå i et partnerskab med PensionDanmark, da de - ligesom os - har ansvarlighed, bæredygtighed og medlemsdemokrati som en del af deres DNA", siger Coops formand Lasse Bolander.

I PensionDanmark siger administrerende direktør Torben Möger Pedersen:

"Samarbejdet med Coop giver os en rigtig god mulighed for at bidrage til et grønt byområde i stor skala. Vi vil med vores engagement være garant for gennemtænkte kvalitetsløsninger, der skaber værdi for beboere, klima og nærmiljø og samtidig gerne må være en inspiration for andre."

Indflytning i 2024 Borgmester Steen Christiansen mener, at Coop Byen er "et godt eksempel på, at Albertslund er i rivende udvikling":

"Det er et eksempel på en velfærdsby med vokseværk. Og det er i tråd med den udvikling, vi ønsker i Albertslund - nemlig; mere Albertslund."

Albertslund Kommune samarbejder med Coop og PensionDanmark om en lokalplan, der efter planen sendes til politisk behandling efter sommerferien. Første spadestik forventes i sommeren 2022, og de første beboere forventes at flytte ind i medio 2024.

fdue