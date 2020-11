Klubmesterskaber med forældre på afstand

AIF-svømmeklub benyttede lørdag 14. november til at holde klubmesterskab. Her var der afstand, og forældrene var hensat til at følgemed gennem vinduerne til svømmehallen i Syd. 22 svømmere i alderen 8-15 år havde sat hinanden stævne. De var opdelt i aldersgrupper, så det var fair for alle. Klubmesterskabet afgøres efter hvem der har indsvømmet flest FINA-point, FINA-point bliver udregnet ud fra, hvor tæt en tid er på "basetiden" på den pågældende distance (løb+bassin). Basetiderne bliver opdateret en gang om året, og det er de gældende verdensrekorder, på det tidspunkt basetiderne bliver opdateret, der er udgangspunktet. "Basetiden" er den tid, som man skal gå for at opnå 1000 FINA Point. For talent og børne svømmerne var det de to bedste løb der talte, og for årgang, junior de tre bedste.