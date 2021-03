Klubfolk, unge, embedsmænd og politikere skal nu skabe fremtidens AMC

Her er gruppen

Gruppen består af: Kommunalbestyrelsen: Et antal medlemmer - som præciseres nærmere efter aftale med borgmesteren.

Forvaltningen: Afdelingschef for Skoler & Uddannelse, afdelingschef for Miljø og Teknik, afdelingschef for Kultur og Fritid, stabsleder i Skoler & Uddannelse og projektleder i Skoler & Uddannelse.

AMC: Afdelingsleder, en medarbejder og to medlemmer.

Øvrige klubber: En områdeleder.

Skoler: To skoleledere - blandt andet skoleleder for AUC.

PPR: Ledelsesrepræsentant.

Uddannelsesområdet: Repræsentant fra Uddannelse og Job.