Klimatolog overrasket: Usædvanligt voldsomt hvad der ramte Albertslund

Jeg tror ikke vi vil se flere af den slags fænomener i fremtiden, men graden af dem kan godt vise sig at blive mere alvorlige, siger ekspert i DMI

Albertslund Posten - 30. september 2020 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Normalt når man taler om tornadoer og skypumper, er det ofte noget der dannes henover vand. Så når nu Albertslund i fredags blev ramt af det som stadig ikke er endeligt fastlagt hvad var, kan det virke usædvanligt for danske forhold, da det jo ramte på et godt stykke inde på land.

Men det overrasker ikke John Cappelen, senior klimatolog hos DMI og ekspert i vindforhold, som AP har talt med. Men derimod graden af det der skete:

"Det sker indimellem, blandt andet i Åbenrå sidste år. Men det der ramte Albertslund, synes jeg er overraskende voldsomt", siger han.

Han vil ikke afvise, at klimaforandringerne kan være en del af årsagen.

"Når luften bliver varmere, bliver betingelserne også bedre for at kunne danne skypumper og tornadoer. Jeg tror ikke vi vil se flere af den slags fænomener i fremtiden, men graden af dem der rammer kan vise sig at blive mere alvorlige."

Pas på løse genstande Som tidligere omtalt vurderer TV2 Vejret, at det var en tornado, og ikke en skypumpe, som først antaget, der ramte Albertslund.

"Det skal analyseres nøje, men det er typisk et fænomen der er opstået i forbindelse med et skybrud. Hvor der er meget tunge byge-skyer", siger John Cappelen.

For at undgå de værste skader en anden gang kan man selv gøre meget. John Cappelen råder generelt til, når DMI varsler voldsomt uvejr, at man sikrer løse genstande - som trampoliner og lignende.

Selv om DMI varsler kraftigt vejr, og herunder risiko for en skypumpe eller tornado, er det nærmest umuligt at kunne varsle præcis hvor den vil kunne lande.

"Jeg plejer at sammenligne det med, at man sætter en gryde vand til at koge. Hvorefter man skal gætte på hvor de første bobler kommer op henne", siger John Cappelen.



Du kan via dette link på DMIs hjemmeside læse mere om skypumper og tornadoer:

https://www.dmi.dk/vejr-og-atmosfare/temaforside-vind/skypumper/

