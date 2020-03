Se billedserie Sådan kommer den nye hal på stadion til at se ud. Med rød facade, der matcher det gamle byggeri.

Klar til første spadestik på ny stadionhal

Kommunalbestyrelsen har sagt ja til, at arbejdet med den nye hal kan gå i gang

Albertslund Posten - 14. marts 2020 Af Jørgen Brieghel

Der har været talt om en ny hal på stadion i adskillige år. Nu kommer den.

Kommunalbestyrelsen har på sit marts-møde sagt ja til opførelse af hallen.

Forslagene til den nye hal har været i udbud, at det er firmaet Base Erhverv A/S, der skal stå for byggeriet, der vil koste 32 mio. kr.

Formand for Idrætsrådet, Jørn Jensby (Soc.) lagde ikke skjul på sin begejstring over sagen:

"Det er helt fantastisk. Vi er meget glade for det i Idrætsrådet", sagde han. "For to år siden satte Idrætsrådet sig det mål, at vi ville prøve inden for 4-års perioden at få tingene behandlet så meget, at vi i 2021 kan indvie hallen. Der har hele tiden været tale om en meget målrettet proces i Idrætsrådet, og alle beslutninger er truffet i enighed. Det har været et mål, at udseendet nøje skal harmonere med det eksisterende, og der er også lykkedes. Tak til alle i Idrætsrådet og til forvaltningen for indsatsen hele vejen igennem. Et samarbejde, der nu fører til at vi kan realisere det ønske, som igennem mange år har stået øverst på listen over ønsker hos byens idrætsliv. Vi glæder os til at følge byggeprocessen, så vi kan indvie hallen i sommeren 2021 - der i øvrigt er 50-års dagen for stadions indvielse".

Delte meninger Lene Rygaard Jessen (Enh.) sagde, at der var lidt delte meninger i hendes parti om halbyggeriet:

"Nogle af os er glade for den her hal. Behovet er der. Nogle gange siger vi i vores parti, har vi råd til at bygge en hal, når der skæres mange andre steder. Det er svært - men en hal er jo også velfærd. Men når vi ikke kan stemme for, er det på grund af økonomi. Der er en række uforudsigelige udgifter i bygge- og miljøsager i forhold til, hvad man tillader i skoler og institutioner. Det er urimeligt. Jeg har fået at vide, at det er uansvarligt ikke at planlægge med uforudsigelige udgifter, for så vil byggeriet stå stille i en periode, og det vil være frygteligt dyrt. Men man kan godt sige: Vi får et tilbud hjem, så fanger bordet. Det her er helt konkret. Modsat i en institution, hvor et barn kan komme til skade eller få sygdomme. Den politik skal ændres - måske ikke lige i aften", sagde hun.

Steen Christiansen (Soc.) svarede hende:

"Vi har jo tidligere aftalt, hvor stort et beløb, der må afsættes til uforudsigelige udgifter. Jeg antager, beløbet i denne sag ligger inden for de rammer. Hvis børn kommer ud for sygdomme eller andet, træder kommunen jo til, og så finder vi ud af at få det til at hænge sammen".

Højere pris Lars Gravgaard Hansen (Kons.) svarede også Lene Rygaard Jessen:

"Hvis en entreprenør skal give en fast pris, så vil prisen være højere end her, for de vil gå med livrem og seler. Så det her er den bedste løsning. Der har været en proces, så vi får en hal i topklasse. Jeg har kun en lille bekymring: Man har valgt at fjerne loftsbeklædningen - hvad kan det gøre ved akustikken? Men det ændrer ikke vores holdning: Nu skal vi i gang", sagde han.

Til det svarede Lene Rygaard Jessen: "Jeg synes stadig ikke, det er i orden, at firmaerne selv kan sætte prisen. Hvis de ikke kan tjene milliarder nok, så gider de ikke byde ind og bygge de klubber, vi har brug for. Det er ikke rimeligt, at firmaer selv kan sætte prisen og så bare plyndre kommunekassen, så det går ud over vores velfærd. Vi kan måske ikke ændre det nu, men lad os prøve - ligesom vi arbejder med verdensmål og andet".

Cykelsti med problemer Allan Høyer (DF) gav også udtryk for lidt blandede meninger om halbyggeriet:

"Vi kan tiltræde, selvom jeg selv er i tvivl om, hvorvidt vi har råd", sagde han. Men Dansk Folkeparti var bekymret over, at brugere af hallen i fremtiden skal krydse supercykelstien på stadion. "Det er ikke hensigtsmæssigt", mente han.

Steen Christiansen foreslog, at man i det videre sagsforløb arbejdede med at få det til at fungere bedre.

Venstres Sofie Amalie Blomsterberg sagde det kort:

"Det er en dag, vi har ventet lang tid på. Det er tiltrængt, og jeg glæder mig til at indvie hallen".

Herefter blev indstillingen tiltrådt, idet Enhedslisten ikke kunne tiltræde. Forslaget fra DF om cykelsti indgår i det videre arbejde med halbyggeriet.

I gang til august Forventet byggeperiode er august 2020 til august 2021. Den nøjagtige byggeperiode fastlægges i den videre proces med entreprenøren. Der er dialog om en alternativ tidsplan, hvor jordarbejderne allerede udføres i marts/april inden Badesøen åbner. Herefter står byggeriet stille og opstartes igen i slutningen af august, når Badesøen lukker. Det betyder, at Badesøsæsonen, som genererer meget trafik på Stadion, ikke påvirkes væsentligt af byggearbejderne.

I samarbejde med entreprenøren udarbejdes der en plan over byggeriets forløb. Planen vil have særlig fokus på jordkørsel, tilkørsel af lange stålspær, tag og facadeelementer. Der vil her særligt være fokus på Badesø-sæsonen, så besøgende bliver generet så lidt som muligt. Det vil indgå i drøftelserne om adgang helt eller delvis kan ske fra Gl. Landevej.

Første spadestik droppes Det var meningen, at første spadestik til det nye byggeri skulle tages i denne uge. Men på grund af corona-krisen har kommunen valgt at droppe begivenheden og i stedet markere byggeriet med et andet arrangemnent senere.