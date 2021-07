Verdensmål Centeret har allerede haft de første rundvisninger i Biotopia og Svinepytten med vand i. Foto: Verdensmål Centeret

Kender du Biotopia og Svinepytten: Tag på sommertur til mindre kendte steder i byen

Birkelundparken har gennemgået en forvandling, og Verdensmål Centeret opfordrer albertslunderne til at cykle en tur forbi

Albertslund Posten - 15. juli 2021 kl. 05:43 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

"Hvis du hverken har været i Biotopia eller i Svinepytten den seneste tid, så er det om at komme afsted til Birkelundparken. Her sker nemlig spændende ting og sager", lyder opfordringen fra Pernille Vesterløkke, biolog i Verdensmål Centeret.

I Svinepytten er der kommet vand til gavn og glæde for dyrene i området. Når regnen står ned i stænger, er Svinepytten også et klimasikringsbassin, der kan rumme 3.100 kubikmeter vand.

Den lavning, der tidligere var i Svinepytten, har HOFOR nu lavet om til et tæt bassin, hvor regnvandet opsamles. Regnvand, der falder på veje, stier og hustage vest for Svinepytten. Det løber via regnvandskloakken til Svinepytten. Ved kraftige regnskyl, opsamles det i søen, og når det så holder op med at regne igen, og der bliver plads i regnvandskloakkerne efter Svinepytten, så fortsætter vandet ud i regnvandssystemet på dets rejse mod havet. Svinepytten bliver dog aldrig helt tom. Der vil, lige som i alle andre regnvandsbassiner i byen, stå vand tilbage i den, og derfor vil Svinepytten fra nu af være en rigtig sø.

Næsten lige så godt "Vi har ikke så mange naturlige søer og vådområder i Albertslund og det er en skam, for vand er levested for mange forskellige dyr og planter" siger Arne Lie, der er formand for Naturgruppen i Albertslund "Til gengæld har vi en del regnvandsbassiner, og det er faktisk næsten lige så godt. Særligt når naturen indfinder sig, som den har gjort i for eksempel Brillesøen. Der er vist ikke mange, som tænker på Brillesøen som et klimasikringsbassin".

Naturen skal nok komme "Naturen vil også indfinde sig i Svinepytten, nu der er kommet vand i den", lyder det fra Katrine Søbye, der sammen med Arne Lie og Anne Wilms er medlem af Naturgruppens arbejdsgruppe for Svinepytten. "Vi har lagt rigtig mange timer i arbejdet, og vi har holdt mange møder med HOFOR og kommunen. Vi har målt og lavet tegninger og forhandlet os frem til den løsning, der nu er blevet udført - alt sammen på frivillig basis. Jeg håber virkelig på god biodiversitet, når dyr og planter har fået tid til at etablere sig, og vi glæder os til at bassinet bliver lige så flot som mange af vores andre regnvandsbassiner", slutter Katrine Søbye.

Byggepladsen forsvinder Kommunen og Naturgruppen har sammen besluttet ikke at lægge næringsrig muldjord rundt om Svinepytten. Det vil sikre, at en mere naturlig og artsrig beplantning vil etablere sig - fremfor kun græs. Lige nu er HOFOR ved at fjerne de sidste køreplader, og så forsvinder byggehegn og afspærring, så man kan komme på besøg og se nærmere på området. Til november bliver der plantet nye træer og buske.

Biotopia og oplevelsessti Ved Svinepytten ligger også Biotopia med den nye oplevelsessti. Stien er tilgængelig døgnet rundt og kommer man en tidlig morgenstund, kan man måske støde på ræven. "Rævene i området har ikke ladet sig begrænse af byggehegn. De har hilst på anlægsfolkene hver morgen. De er ikke farlige og de unge ræve færdes hjemmevant i området", fortæller Pernille Vesterløkke fra Verdensmål Centeret, der også har undervist skoleklasser i Biotopia samtidig med anlægsarbejdet af Svinepytten stod på. "Den opmærksomme besøgende lægger nok også mærke til de tre nye lidt specielle høje i Biotopia. De udgør hver deres særlige levested for planter, svampe og insekter. En er af sten, en af kalk og den tredje høj er vi ved at beklæde med træstykker. På den måde giver vi biodiversiteten i Biotopia endnu et løft, når højene med tiden vokser til og bliver levesteder for helt andre arter, end dem vi er vandt til i vores stive lerjord - og med vand i Svinepytten er der nu grundlag for endnu mere liv" slutter Pernille Vesterløkke.